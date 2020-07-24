Чита, , 07:28 — REGNUM Глава Минэнэрго РФ Александр Новак работает сегодня, 24 июля, в Забайкальском крае. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, в ходе встречи с главой региона Александром Осиповым обсуждался ряд проблем в сфере работы топливно-энергетического комплекса в Забайкалье.

«По экологическим требованиям, нужно вырабатывать больше централизованного тепла. Большинство энергетических объектов не соответствуют современным требованиям, что приводит к повышенной стоимости электроэнергии и тепла. Надеюсь, что мы при вашей поддержке будем и дальше разбираться с этими вопросами», — обратился к министру Александр Осипов.

Александр Новак отметил, что в ходе работы на совещании в регионе будут обсуждаться вопросы решения проблем ценообразования и топливообеспечения, а также — подготовки к осенне-зимнему периоду.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2018 г. Забайкалье и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С тех пор на жителей этих территорий распространяют все льготы и преференции, которые положены дальневосточникам.

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