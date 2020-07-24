Багдад, 24 июля 2020, 07:08 — REGNUM Управление гражданской авиации Ирака разрешило возобновить регулярные международные авиарейсы несмотря на рост числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба авиарегулятора.
«Аэропорты в Багдаде, Басре и Наджафе уже зафиксировали активность граждан, вылетающих за границу», — говорится в сообщении.
Однако ряд аэропортов в Ираке остается закрытым из-за несоблюдения должных правил санитарной безопасности в связи с пандемией.
По последним данным, в Ираке за 23 июля число случаев COVID-19 выросло на 2361 и достигло 102 226. Также от болезней, вызванных инфекцией, 23 июля скончались 80 человек. Всего с начала пандемии в Ираке было зафиксировано 4122 летальных исхода среди пациентов с COVID-19.