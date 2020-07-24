Пекин, , 07:02 — REGNUM За прошедшие сутки больницы Китая покинули 18 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 24 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны находится 243 пациента с диагнозом COVID-19, из которых 12 — в тяжелом состоянии. В общей сложности 78 873 человека выздоровели после опасной инфекции за все время эпидемии.

Общее число заболевших в Китае достигло 83 750 человек, из которых 4634 человека скончались. За прошедшие сутки в стране был выявлен 21 новый случай COVID-19.