Оренбург, , 06:59 — REGNUM Минэкономразвития РФ поддержало идею создания в Оренбургской области особых экономических зон (ОЭЗ). Тема обсуждалась на встрече оренбургского губернатора Дениса Паслера с министром экономического развития России Максимом Решетниковым, сообщает пресс-служба правительства региона.

Регион заявил о намерении создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Оренбуржье». Помимо создания ОЭЗ поднимался вопрос о комплексном развитии территории исторического центра Оренбурга.

Максим Решетников отметил, что министерство поддерживает идею и окажет поддержку по продвижению заявки области. «Создание преференциального режима важно не только для экономики Оренбургской области, проект имеет стратегическое значение для защиты интересов России в рамках трансграничного сотрудничества с Казахстаном и в целом с ЕврАзЭс, позволяя в полной мере использовать потенциал транспортного коридора Европа-Западный Китай». — сказал министр.

По словам Дениса Паслера, эффективность особых экономических зон неоспорима. При успешной реализации проекта в региональную экономику потекут инвестиции.

Напомним, ранее региональная власть заявила о намерении создать особые экономические зоны в курортном городе Соль-Илецк и на территории Орска.

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