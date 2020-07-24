Самара, , 06:49 — REGNUM Арбитраж Самарской области утвердил мировое соглашение по иску «Российского Федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики» из Нижегородской области к самарскому АО «Научно-исследовательский институт «Экран» из дивизиона «Ростеха». Ответчик должен будет выплатить более 25,8 млн рублей задолженности до 31 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Третьими лицами в этом споре проходили ПАО «Туполев», ПАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» и Министерство обороны РФ. Производство по делу прекращено.

В основе спора лежали договоры на поставку продукции от 2018 года. Решением суда институт должен будет до 31 июля 2020 года выплатить 6 млн рублей, ещё столько же — до 31 августа и более 5,25 млн рублей — до 30 сентября 2020 года. До 31 октября 2020 года должен быть погашен долг в размере более 8,62 млн рублей.

В свою очередь истец отказался от взыскания неустоек по контрактам.