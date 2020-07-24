Вашингтон, , 06:37 — REGNUM На выбор Илоном Маском штата Техас для строительства нового завода компании Tesla повлиял президент США Дональд Трамп. Об этом президент рассказал 23 июля в интервью телеканалу Fox News.

«Я сказал Илону, чтобы он построил завод в Техасе. И он уже объявил о предстоящем строительстве в Техасе одного из крупнейших предприятий Tesla в мире», — заявил Трамп. По его словам, Маск сам позвонил ему, чтобы сообщить о выборе города Остин для строительства.

«Мы работаем с ним и многое для него делаем», — сказал Трамп, не скрывая, что очень рассчитывал на организацию производства электромобилей именно в Техасе. Помимо Остина, Маск также рассматривал вариант со строительством завода в городе Талса в штате Оклахома.

Как сообщало ИА REGNUM, глава компании Tesla Илон Маск 22 июля объявил о планах открытия нового завода вблизи города Остин (штат Техас, США). На предприятии, где предполагается производство кроссоверов Model Y и пикапов Cybertruck, будут работать более пяти тысяч человек.

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