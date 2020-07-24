Улан-Удэ, , 06:29 — REGNUM Байкальский завод минеральных наполнителей в Бурятии намерен расширить производство микродоломита — минерального наполнителя для строительных материалов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, предприятию одобрили займ на модернизацию оборудования.

«Это позволит увеличить годовой выпуск микродоломита с 60 до 65 тысяч тонн, увеличить выход готовой продукции с 50% до 77% от исходного сырья, повысить белизну продукта с 94% до 96%, снизить производственные потери с 5% до 2%», — отметили в правительстве.

Всего проект потребует около 115,3 млн рублей, из которых 32,9 млн рублей могут быть предоставлены по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития». Ещё 15 млн выделит в виде займы региональный фонд развития промышленности республики.

Сырьём для производства служить карьерный доломит, который добывают в Заиграевском районе Бурятии. Почти четверть всей продукции завода поставляется на экспорт в Беларусь, Украину и Молдову.