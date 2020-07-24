Хабаровск, , 06:22 — REGNUM Более 1400 организаций и предпринимателей Хабаровского края обратились за субсидией на профилактику коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили 24 июля в краевом правительстве.

Заявления на выдачу субсидии из федерального бюджета поступили в налоговые органы края. Уточняется, что средства предусмотрены на поддержку малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированных некоммерческих организаций по определённым отраслям.

По данным УФНС России по региону, индивидуальным предпринимателям и организациям выплатят по 15 тысяч рублей и по 6,5 тысячи на каждого работника. Размер субсидии для ИП без наёмных работников — 15 тысяч рублей.

Чтобы получить госпомощь, необходимо представить заявление в налоговый орган до 15 августа.

Для получения субсидии предусмотрен ряд обязательных условий. В частности, организация не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства, предприниматель не снят с учёта в налоговых органах и так далее.

В перечень отраслей, требующих поддержки для проведения мероприятий по профилактике коронавируса, включены виды деятельности в области спорта, отдыха и развлечений, по предоставлению мест для временного проживания, ремонт компьютеров, парикмахерские услуги и салоны красоты и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье аграриям компенсируют затраты на приобретение сельхозтехники.