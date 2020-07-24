Токио, , 06:37 — REGNUM В японский порт Иокогама танкером ледового класса Arc7 «Владимир Русанов» впервые был доставлен сжиженный природный газ (СПГ) с месторождения на Ямале. Об этом 24 июля сообщает телеканал NHK.

Судно преодолело маршрут от Ямала до Японии за две недели, пройдя также Северным морским путём. Доставивший СПГ (объем которого не сообщается) танкер был зафрахтован японской компанией Mitsui OSK Lines совместно с китайской компанией.

Напомним, первая партия СПГ с месторождения на Ямале, была отгружена в Японию ещё летом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля Госдума приняла в основном, втором чтении и сразу же в третьем закон, направленный на создание условий для экспорта сжиженного природного газа с перспективных СПГ-проектов. Нормы закона направлены на вовлечение в производство СПГ ресурсной базы новых месторождений, расположенных на полуостровах Ямал и Гыданский.

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