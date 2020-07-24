Бразилиа, , 06:36 — REGNUM Две партии российской пшеницы общим объёмом 70 тыс. тонн купила в июле бразильская продовольственная компания M. Dias Branco в рамках региональной квоты на беспошлинный импорт. Об этом со ссылкой на источники в компании 23 июля сообщает Бразильская ассоциация зерноперерабатывающей промышленности (Abitrigo).

Две партии по 35 тыс. тонн зерна были отправлены покупателю российской агропромышленной компанией «Содружество». В ассоциации уточнили, что его получатель освобождается от уплаты таможенного тарифа 10% в рамках квоты (750 тыс. тонн) для поставщиков, не являющихся членами Южноамериканского общего рынка (МЕРКОСУР — Аргентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай).

Отмечается, что с учётом завершившегося в Бразилии в июне сезона предыдущего урожая 2019−2020 годов, когда из России всего в Бразилию было ввезено 90 тыс. тонн пшеницы, новая партия является довольно крупной.

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