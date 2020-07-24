Красногорск, , 04:00 — REGNUM Арбитраж Московской области 11 августа 2020 года приступит к рассмотрению банкротного иска публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», учреждённой российским правительством. Ответчиком в деле выступает ООО «Специализированный застройщик «Восток», которое возводило два дома в Московской области, позднее признанных проблемными, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 16 июня 2020 года, сумма претензий превысила 500 тыс. рублей. 18 июня судья Денисов принял дело к производству. В качестве конкурсного управляющего предложен участник ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Павел Новиков.

Компания-ответчик создана в апреле 2012 года в городе Раменское Московской области. Уставный капитал — 200 тыс. рублей, директор с мая 2019 года — Армен Нерсесян. Владельцы строительного общества — Анна Коплик (доля в 30%) и ООО «Телеком системз» из Москвы (владелец — ООО «Логиком», принадлежащее офшорной фирме MINING PRODUCTS LTD).

По данным реестра проблемных объектов, компания «Восток» строила два дома в деревне Островцы Раменского района — на 209 квартир жилой площадью 12 793 кв. м и на 145 квартир площадью 8 467 кв. м. По ним были нарушены сроки передачи жилья дольщикам.

Напомним, ранее схожие иски фонд подал к забайкальской компании «Стройинвест», на счету которой недостроенный 16-этажный дом в Чите, и к новгородскому ЖСК «Университет», строившему дом на 72 квартиры, но не сдавшему его в срок. Везде были задействованы средства дольщиков.