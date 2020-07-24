Москва, , 03:44 — REGNUM Главный застройщик Министерства обороны России — АО «Главное управление обустройства войск», которое работает во всех военных округах страны, должно будет выплатить ПАО «Московский областной банк» более 802 млн рублей долга по чужому кредиту. Управление выступало в нём поручителем. Решение арбитража может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

В основе спора лежал договор кредитования, который был заключён Мособлбанком и ФГУП «ГВСУ №12» (ранее называлось ФГУП «Спецстройсервис») в августе 2016 года. Заёмщику под 13,4% годовых предоставлялся кредит на 1 млрд рублей. В обеспечение исполнения обязательств с АО «Главное управление обустройства войск» в декабре 2018 года был заключён договор поручительства, ответственность по которому носит субсидиарный характер.

Так как основной заёмщик долг не погасил, банк обратился с претензиями к поручителю.

Судья Олеся Дубовик взыскала в пользу банка с АО «802 727 828 рублей 84 копеек задолженности, а также 200 000 рублей государственной пошлины».

Напомним, на сегодня в арбитраже Москвы есть не до конца рассмотренный банкротный иск к АО «Главное управление обустройства войск». Первые претензии поступили в январе 2020 года. Следующее заседание по делу пройдёт 17 августа 2020 года.