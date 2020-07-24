Казань, , 03:30 — REGNUM Арбитраж Татарии отказал холдингу «Интерскол» из Подмосковья во включении претензий почти на 2 млрд рублей в реестр кредиторов его банкротящейся «дочерней» компании. Вердикт может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

АО «Интерскол», базирующееся в Химках, просило включить в реестр претензии на 1 965 976 228,02 рубля к АО «Интерскол-Алабуга». Мотивировки суда пока неизвестны, обнародована только результативная часть определения.

Также в июле 2020 года судья продлил для АО «Интерскол-Алабуга» срок конкурсного производства на четыре месяца — до 23 ноября 2020 года. Управляющий просил о продлении на полгода.

В то же время по одному из основных кредиторов произошла замена стороны — с ФГАУ «Российский фонд технологического развития» на Федеральную налоговую службу. Долг перед фондом превышает 505 млн рублей.

Напомним, компания «Интерскол» занимается производством и продажей электроинструмента, который реализуется в том числе и за границу — в Израиль, Испанию, Грецию, Францию. Собственное производство группы базировалось в Татарии. Ранее там было создано «дочернее» АО «Интерскол-Алабуга». Последнее было признано банкротом в августе 2019 года. Первоначально иск был подан ПАО «Сбербанк России», но позднее его заменили на процессуального правопреемника — «СБК Геофизика». До конкурсного производства АО прошло процедуру наблюдения. По его итогам сумма долга в реестре кредиторов составляла 4 544 390 798,49 рубля при стоимости активов чуть более 2,803 млрд рублей.

АО «Интерскол» на сегодня также обанкрочено.