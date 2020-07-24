Село Лазо, Приморский край, , 03:12 — REGNUM Арбитраж Приморского края прекратил производство по земельному спору, заявителем в котором выступал прокурор, а ответчиком — местный рыбозавод. Зампрокурора Приморского края, выступавший в интересах администрации Лазовского района, отозвал претензии к арендному договору на землю. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Изначально прокурор просил признать недействительными два пункта договора аренды земельного участка от 29.08.2018 года, который был заключён между ООО «Рыбозавод Валентин» и администрацией района.

Напомним, между властями района и рыбозаводом также есть не до конца рассмотренный судебный спор, начатый в марте 2020 года. В его основе лежат права собственности на пристань площадью более 1,5 тыс. кв. м, построенную в 1947 году, и пирс на 420 кв. м, который был сдан в 1974 году. Оба объекта расположены в селе Валентин Лазовского района.

Компанией «Рыбозавод Валентин», работающей в сфере морского рыболовства с 2002 года, владеют фирма «Хозяюшка», которая принадлежит директору рыбозавода Сергею Яцькову, и Оксана Иващенко.

Завод — собственник рыбоводной компании «Корпорация Валентин».