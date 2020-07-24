Село Лазо, Приморский край, 24 июля 2020, 03:12 — REGNUM Арбитраж Приморского края прекратил производство по земельному спору, заявителем в котором выступал прокурор, а ответчиком — местный рыбозавод. Зампрокурора Приморского края, выступавший в интересах администрации Лазовского района, отозвал претензии к арендному договору на землю. Решение может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.
Изначально прокурор просил признать недействительными два пункта договора аренды земельного участка
Напомним, между властями района и рыбозаводом также есть не до конца рассмотренный судебный спор, начатый в марте 2020 года. В его основе лежат права собственности на пристань площадью более 1,5 тыс. кв. м, построенную в 1947 году, и пирс на 420 кв. м, который был сдан в 1974 году. Оба объекта расположены в селе Валентин Лазовского района.
Компанией «Рыбозавод Валентин», работающей в сфере морского рыболовства с 2002 года, владеют фирма «Хозяюшка», которая принадлежит директору рыбозавода Сергею Яцькову, и Оксана Иващенко.
Завод — собственник рыбоводной компании «Корпорация Валентин».