Лондон, , 22:58 — REGNUM Мировой рынок нефти находится в «красной зоне», к концу сессии 23 июля марка Brent подешевела примерно на 2%.

К настоящему моменту сентябрьские фьючерсы Brent подешевели на 88 центов (1,99%), до $43,41 за баррель. Диапазон марки составляет $43,13 — $44,77 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы WTI подешевели на 71 цент (1,69%), до $41,19 за баррель. Диапазон WTI — от $40,84 до $42,36 за баррель.

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