Вашингтон, , 22:52 — REGNUM На неделе 12−18 июля заявки на пособие по безработице в США подали 1,416 млн человек, 23 июля сообщает агентство Associated Press.

Показатель резко вырос впервые с конца марта, когда за неделю, закончившуюся 28 марта, заявки на пособие по безработице подали 6,867 млн человек.

По информации министерства труда США, на первую неделю июля пособие по безработице по всем программам получали 31,8 млн человек, что примерно на 200 тыс. человек меньше, чем в конце июня.

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