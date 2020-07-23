Выкса, Нижегородская область, , 22:06 — REGNUM Сотрудники ООО «Водоканал» в Выксе Нижегородской области обратились к губернатору Глебу Никитину с открытым письмом. Они просят главу региона защитить предприятие от попыток рейдерского захвата, — сообщает Newsroom24.ru.

Глеб Никитин Иван Шилов © ИА REGNUM

Авторы письма утверждают, что Выксунская администрация в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) пытается помешать законной деятельности «Водоканала». В свою очередь местные власти утверждают, что «Водоканал» не выполнил свои обязательства по договору аренды. Пять лет назад городская администрация сдала в аренду ООО «Водоканал» изношенные на 95% сети водоснабжения. «Водоканал» вложил в модернизацию 34 млн рублей.

Сейчас КУМИ забирает городское имущество обратно, отказываясь компенсировать потраченные деньги. Представители комитета утверждают, что «Водоканал» обеспечивал потребителей некачественной водой.

Ситуация сложная — в договоре аренды не указывались сроки, перечень работ и стоимость модернизации инфраструктуры. Также часть арендованного имущества не прошла госрегистрацию, а работы по ремонту в счет аренды администрация не включила.

Через суд КУМИ добился расторжения договора аренды, но не получил документы на использование сетей — «Водоканал» требует возместить 15 млн рублей, потраченные на их оформление. 10 июля городские власти начали изъятие спорного имущества.