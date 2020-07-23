Киев, , 20:25 — REGNUM Сегодня, 23 июля Украина привлекла $2 млрд по 12-летним еврооблигациям под ставку в 7,25%, через социальные сети сообщил финансовый аналитик компании ICU Михаил Демкив.

Официальной информации от правительства и министерства финансов по этому поводу в настоящий момент нет.

ИА REGNUM напоминает, что Украина размещала еврооблигации на такую же сумму 1 июля, но в тот день о свой отставке объявил на тот момент глава Нацбанка Яков Смолий, и сделки были аннулированы.

Демкив отметил, что нынешнее размещение является более выгодным, чем 1 июля. По его информации, Украина получила больше денег при меньшей процентной ставке. Эксперт считает, что это значит, что несмотря на скандалы в Нацбанке и заявления о политическом давлении на ведомство, Украина сохранила доверие инвесторов.