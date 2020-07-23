Москва, , 19:46 — REGNUM Объём внешнеторгового оборота России в январе-мае 2020 года составил $224 млрд, что на 16,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит 23 июля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как уточняется, экспорт России за указанный период сократился на 22,5% в годовом выражении и составил $133 млрд, импорт снизился на 6,8% — до $91 млрд.

Сальдо торгового баланса осталось положительным, но оказалось почти в два раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года — $42 млрд против $74 млрд.

По данным Росстата, в общем объёме внешнеторгового оборота России в январе-мае 39,5% пришлось на страны Европейского союза, 34,3% — на страны Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, 11,9% — на страны СНГ.