Тегеран, , 08:24 — REGNUM 23 июля президент Ирана Хасан Рухани подчеркнул необходимость перехода от традиционного сельского хозяйства к промышленному сельскому хозяйству в попытке увеличить производство жизненно важного сектора. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Выступая на церемонии открытия работы национальных проектов министерства сельского хозяйства, проходившей в режиме видеоконференции, Рухани заявил, что поскольку Иран находится в засушливом и полузасушливом регионе, очень важно, чтобы модели возделывания и методы орошения были переведены из традиционной в промышленную форму.

Он отметил общий объем сельскохозяйственного производства в 2013 году на уровне 97 млн тонн и сообщил:

«Объем сельскохозяйственного производства значительно вырос до 130 млн тонн, продемонстрировав значительный скачок».

«План правительства состоит в том, чтобы достичь 23 000 гектаров тепличного хозяйства к концу двенадцатого правительства. При этом усилиями правительства за последние 7 лет мы создали больше теплиц, чем за последние 30 лет», — заявил иранский президент.