Тегеран, , 08:33 — REGNUM 23 июля новоназначенный посол Ирана в Азербайджанской Республике Аббас Мусави заявил, что укрепление экономических отношений между Тегераном и Баку является высшим приоритетом Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Перед началом своей новой миссии посол провел встречу с генерал-губернатором провинции Восточный Азербайджан Мохаммадом Резой Пурмохаммади.

В ходе встречи Мусави заявил, что развитие экономических отношений с соседними государствами будет играть важную роль в будущем политических и дипломатических отношений Тегерана с другими странами из-за жестоких санкций, введенных против государства.

«Пограничные провинции Ирана играют решающую роль в этом деле», — сказал он, отметив, что Восточный Азербайджан имеет первостепенное значение, поскольку провинция обладает соответствующей коммерческой, экономической и промышленной инфраструктурой.

В другом месте своего выступления Мусави обозначил развитие культурных, академических и научных связей в качестве других приоритетов иранской дипломатии с Азербайджаном, подчеркнув, что обмен студентами и проведение совместных конференций могут быть эффективными в расширении двусторонних отношений.