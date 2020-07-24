Тегеран, , 08:34 — REGNUM 23 июля Азиатский банк развития (АБР) в недавнем докладе заявил, что около 70 процентов афганской транзитной торговли осуществляется через Иран из-за более низких затрат, более привлекательных депозитов и тарифов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Согласно докладу АБР, Пакистан предпринимает энергичные действия по улучшению условий для транзитной торговли, но все еще сталкивается с серьезной проблемой снижения структурных барьеров для автомобильного транспорта, которые сохраняют высокие издержки.

Отмечается, что, хотя Афганистан традиционно оценивал Пакистан как ворота для международных судоходных маршрутов, последние тенденции указывают на то, что 70 процентов афганской транзитной торговли в настоящее время перенаправляется через Иран. Этот сдвиг был обусловлен более низкими затратами со стороны иностранных портов и более привлекательными тарифами на хранение и задержание транзитных контейнеров с судоходных линий, работающих в иранских морских портах.

«Кроме того, дизельное топливо в Иране ($0,06 за литр) значительно дешевле, чем в Пакистане ($0,86 за литр), что обеспечивает дополнительное преимущество с точки зрения ценовой конкурентоспособности. В отсутствие официального соглашения грузоотправители и перевозчики сталкиваются с неопределенностью в транзитных процедурах», — сообщается в докладе.