Тегеран, , 08:42 — REGNUM 23 июля президент Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Рокка в своем послании высоко оценил открытие финансового канала для иранского Красного Полумесяца. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Очень хорошие новости! Мы @ifrc и @Iranian_RCS сможем охватить более уязвимых людей в #Иране», — написал Франческо Рокка в своем Twitter-аккаунте в ответ на сообщение IFRC Middle East and North Africa, в котором отмечается: «Финансовый канал открывается для #Iran #RedCrescent для получения международных гуманитарных взносов».

Ранее глава иранского общества Красного Полумесяца Карим Хеммати объявил о запуске финансового канала для передачи международной гуманитарной помощи Ирану.

На встрече с исполнительным директором IRNA Мохаммадом Резой Норузпуром он отметил, что во время встреч с влиятельными европейскими послами в Тегеране была достигнута договоренность о том, что для Красного Полумесяца должен существовать безопасный финансовый канал.