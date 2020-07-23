Москва, , 19:11 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в июне выросли в среднем на 0,8%, а за период с начала текущего года — на 1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за минувший месяц стало дороже на 0,4%, а с начала года — на 0,2%.

При этом цены на бензин от производителей, согласно оценке Росстата, в июне выросли в среднем на 27,5%, с начала года — на 18,5%. Дизельное топливо у производителей за месяц подорожало на 7,9%, а с начала года — подешевело на 4,3%.

Отмечается, что в среднем по России потребительские цены на бензин в минувшем месяце превышали цены производителей в 2,1 раза, что соответствует показателю июня 2019 года.

Рост потребительских цен на бензин в июне на 0,8% и более зафиксирован в 40 субъектах Федерации. Наиболее заметно он подорожал в Севастополе — на 4,7%, в Туве — на 4,6%.

В Москве цены на бензин за месяц выросли в среднем на 0,5%, в Санкт-Петербурге — на 0,6%.