Ижевск, 23 июля 2020, 19:00 — REGNUM В Удмуртию поступили четыре новых автомобиля скорой помощи марки ГАЗ. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
Эти машины поступят в отделения «неотложек"Камбарской, Каракулинской, Сарапульской и Селтинской районных больниц.
В новых автомобилях помимо передового медицинского оборудования есть все необходимое для перевозки и перемещения пациентов.
Глава Удмуртии Александр Бречалов напомнил, что средства на приобретение 21 автомобиля скорой помощи были выделены из резервного фонда правительства РФ.
«Скоро к этим автомобилям добавится еще 40 машин санитарного транспорта, которые будут приобретены, благодаря замене и оптимизации расходов на содержание автопарка правительства Удмуртии», — заверил Бречалов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республики поступили 11 автомобилей скорой помощи марки Ford и шесть машин УАЗ. Федеральные средства на их приобретение были выделены в рамках программы по борьбе с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.
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