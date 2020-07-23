Бишкек, , 18:49 — REGNUM С тех пор, как из-за пандемии коронавируса Киргизия четыре месяца назад приостановила международное пассажирское авиасообщение, выполняются только чартерные, гуманитарные и грузовые авиарейсы. Об этом сегодня, 23 июля, на брифинге заявил министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов.

«На сегодняшний день выполняются чартерные рейсы по маршрутам Москва — Бишкек, Москва — Ош, Новосибирск — Бишкек, Новосибирск — Ош, Стамбул — Бишкек, Дубай — Бишкек и другим направлениям», — уточнил он.

По словам высокопоставленного чиновника, решение о возобновлении регулярных международных авиарейсов будет принимать республиканский оперативный штаб, основываясь на эпидемиологической ситуации в стране и мире.

Подводя итог, министр Бейшенов сообщил, что за время пандемии выполнено 113 чартерных авиарейсов, которые позволили вернуть в Киргизию свыше 18 тысяч граждан.