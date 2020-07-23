Москва, 23 июля 2020, 18:26 — REGNUM Прирост объема валютных депозитов в РФ говорит о том, что состоятельная часть населения всерьез ждет ослабления рубля. Это 23 июля предположил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM новость о том, что объём вкладов российских граждан в иностранной валюте в июне 2020 года вырос на 593 млн долларов.
Это, как полагает Хестанов, может подтолкнуть российские банки ввести плату за валютные вклады, особенно в евро.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что на данный момент в связи с экономическим противостоянием США и Китая, снижением роли доллара в международных расчетах, золотовалютных резервах и конверсионных операциях евро будет расти и становиться более привлекательным, чем доллар.
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