Москва, , 18:26 — REGNUM Прирост объема валютных депозитов в РФ говорит о том, что состоятельная часть населения всерьез ждет ослабления рубля. Это 23 июля предположил доцент кафедры «Фондовые рынки и финансовый инжиниринг» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов, комментируя корреспонденту ИА REGNUM новость о том, что объём вкладов российских граждан в иностранной валюте в июне 2020 года вырос на 593 млн долларов.

«Чаще всего прирост объема валютных депозитов говорит о том, что состоятельная часть населения всерьез ждет ослабления рубля. И чем больше прирост, тем серьезнее эти ожидания, — сказал Хестанов. — Будет ли продолжаться этот рост в течение следующих месяцев? Во многом это будет зависеть от динамики цен на нефть и смягчения или ужесточения санкций. Особенно драматичным будет ноябрь 2020 года — время выборов президента США. В настоящее время большинство российских банков не ощущают дефицита ликвидности, соответственно и рост популярности валютных вкладов для них нейтрален. Проблема в том, что эффективно разместить средства в валюте банкам сложно: валютное кредитование почти отсутствует, а ставки в зоне евро близки к нулю (иногда даже отрицательны)».

Это, как полагает Хестанов, может подтолкнуть российские банки ввести плату за валютные вклады, особенно в евро.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что на данный момент в связи с экономическим противостоянием США и Китая, снижением роли доллара в международных расчетах, золотовалютных резервах и конверсионных операциях евро будет расти и становиться более привлекательным, чем доллар.

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