Пенза, 23 июля 2020, 18:27 — REGNUM В 16 районах Пензенской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.
По оперативной информации, на 23 июля пензенскими аграриями намолочено 32,8 тыс. тонн зернобобовых и зерновых культур. Средняя урожайность составила порядка 31 центнера с га. Валовый сбор озимой пшеницы составил 19,5 тыс. тонн, гороха — 3,1 тыс. тонн, намолочено озимой ржи 400 тонн, ячменя — 9,8 тыс. тонн.
Всего в 2020 году хозяйствам Пензенской области предстоит убрать более 800 тыс. га площадей, засеянных зерновыми и зернобобовыми культурами.
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Земетчинском районе Пензенской области завершается строительство элеватора. Ввести в эксплуатацию новый агропромышленный объект планируют к началу осени текущего года.
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