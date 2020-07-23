Бишкек, , 18:25 — REGNUM Премьер-министр Кубатбек Боронов поручил завершить работы по перепрофилированию простаивающих зданий в регионах в медицинские учреждения и строительству больниц в столице Киргизии и городе Оше до 25 августа.

Также высокопоставленный чиновник сделал замечание региональным кураторам здравоохранения и членам правительства, курирующим медицинскими учреждения киргизской столицы, потребовав от чиновников министерства здравоохранения усилить работу консилиума врачей, который будет работать по всей республике.

«При лечении тяжелобольных пациентов надо обращаться к экспертной группе, состоящей из профессоров, врачей-практиков с многолетним опытом работы и клиницистов», — подчеркнул глава правительства.