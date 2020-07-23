Бишкек, , 18:23 — REGNUM Во всех областях Киргизии будут начаты работы по строительству комплексных больниц с привлечением инвесторов, а также по модернизации имеющихся зданий. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 июля, во время посещения в городе Таласе дневного стационара для пациентов с коронавирусом.

«Стационары обязательно нужны, за короткое время они показали свою эффективность, значительно снизив нагрузку на медицинские учреждения. Но мы также начнем строительство комплексных больниц во всех регионах», — сказал он.

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Также глава государства пообещал, что местные власти примут все меры для доставке необходимых лекарств и медицинских изделий в регионы республики.

Затем Жээнбеков посетил расположенное в селе Кок-Ой заброшенное здание центра семейной медицины (поликлиники), простаивающее с 2005 года, и призвал местные власти и руководство госархитектуры провести ускоренную работу по его реконструкции.