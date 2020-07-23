Москва, , 18:17 — REGNUM На данный момент в связи с экономическим противостоянием США и Китая, снижением роли доллара в международных расчетах, золотовалютных резервах и конверсионных операциях евро будет расти и становиться более привлекательным, чем доллар, поэтому в этот период логичнее переходить в евро, считает главный редактор Investing.com Анастасия Кошелева. Об этом она рассказала 23 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что объём вкладов российских граждан в иностранной валюте в июне 2020 года вырос на 593 млн долларов.

«Жители РФ традиционно считают доллар более надежным активом по сравнению с рублем и всегда пытаются переходить в доллары в любой кризисной ситуации, — сказала Кошелева. — Лучший момент, когда надо было покупать доллар, уже упущен, скорее всего, рубль будет укрепляться. Это имело смысл делать, например, в начале 2020 года, а не сейчас, но на тот момент, конечно, никто еще не предвидел коронакризис. Сейчас продолжается недоверие к российской валюте, в связи с этим на панических настроениях люди вкладываются в доллар как в более надежную валюту».

Кроме того, она отметила, что покупка доллара мог бы незначительно ослабить рубль, но масштаб операций недостаточен для таких последствий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее прозвучало мнение, что современный тренд роста в России валютных вкладов физических лиц выглядит несколько парадоксальным на фоне резкого падения реальных доходов граждан и, скорее всего, связан с активизацией наиболее состоятельной части населения России.

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