Москва, 23 июля 2020, 18:12 — REGNUM Концепция ипотечного страхования, которая предполагает, что в России сам банк, выдавая ипотеку, страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, в целом правильная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июля рассказал член Генерального Совета «Партии дела», председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования.
При этом экономист выразил надежду, что банки будут разумно страховать свои риски, а не чрезмерно, а также конкурировать за заемщиков и застройщиков, и сам рынок найдет оптимальный вариант действий банка по страхованию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, упростит для заёмщиков сравнение ипотечных предложений от разных банков и будет способствовать снижению кредитной ставки.
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