Москва, , 18:12 — REGNUM Концепция ипотечного страхования, которая предполагает, что в России сам банк, выдавая ипотеку, страхует приобретаемую недвижимость, жизнь и здоровье заемщика, в целом правильная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июля рассказал член Генерального Совета «Партии дела», председатель Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимир Гамза. Так он прокомментировал новость о том, что Банк России финализировал концепцию ипотечного страхования.

«Принципиально это, наверное, правильно, потому что банк более профессионально может оценить риски по проекту, — сказал Гамза. — Здесь по большому счету это риски реализации проекта, и в связи с тем, что сейчас работает система финансирования через эскроу-счета, в конечном итоге за проект отвечает банк. Он кредитует застройщика, а покупатели через эскроу-счета вкладывают деньги в этот проект и фактически передают банку все риски. Поэтому это правильно, чтобы именно банк оценивал риски и страховал. Поэтому я не вижу тут каких-то особенно отрицательных моментов. Другое дело, что в некоторой степени это навязанная услуга. То есть в любой другой ситуации покупатель жилья до эскроу-счетов мог сказать: «Я верю этому застройщику, и я не буду ничего страховать». И поэтому его расходы были бы меньше».

При этом экономист выразил надежду, что банки будут разумно страховать свои риски, а не чрезмерно, а также конкурировать за заемщиков и застройщиков, и сам рынок найдет оптимальный вариант действий банка по страхованию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что новый подход повысит прозрачность ипотечной сделки, упростит для заёмщиков сравнение ипотечных предложений от разных банков и будет способствовать снижению кредитной ставки.

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