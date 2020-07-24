Москва, , 01:12 — REGNUM Согласно заявлению президента России Владимира Путина, кардинально решить жилищную проблему в России позволит сокращение бюрократических препятствий в строительстве. Что данное сокращение может означать для российской строительной отрасли, разбиралась автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Строительная площадка Дарья Антонова © ИА REGNUM

Сокращать процедуры, которые затягивают строительство на долгое время, разумеется, необходимо. Мало того, такое сокращение, если провести его с умом, может стать еще и весомой антикоррупционной мерой, ведь именно в процессе утверждения рискующих затянуться этапов могут скрываться разного рода незаконные действия.

Вместе с тем, такое сокращение не должно идти в ущерб нормам безопасности и здесь не обойтись без участия практиков строительного дела. Как организовать изменения в строительстве так, чтобы жилье стало доступным для подавляющего числа россиян?

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Снижение административных процедур в строительстве — борьба с чиновниками».