Рязань, , 17:42 — REGNUM Почти 50 млн рублей субвенций выделено на социальные выплаты безработным из резервного фонда правительства РФ Рязанской области. Об этом 23 июля сообщил губернатору Николаю Любимову председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрей Макаров («Единая Россия»).

Предложение о выделении субвенций было одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Регион получит 49 млн 722 тысячи рублей.

«Такая помощь федерального центра крайне важна для региона. Поддержка людей, которые особенно в ней нуждаются, — одна из первоочередных задач, обозначенных президентом. Благодаря оперативным решениям и тесному взаимодействию область в полном объёме выполнит обязательства по данным социальным выплатам, а значит люди, которые остро нуждаются в помощи государства, будут ей обеспечены», — написал на своей странице в социальной сети глава региона.

По данным центра занятости Рязанской области, с начала пандемии в регионе количество безработных выросло в пять раз.

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