Рязань, 23 июля 2020, 17:42 — REGNUM Почти 50 млн рублей субвенций выделено на социальные выплаты безработным из резервного фонда правительства РФ Рязанской области. Об этом 23 июля сообщил губернатору Николаю Любимову председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ Андрей Макаров («Единая Россия»).
Предложение о выделении субвенций было одобрено комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований. Регион получит 49 млн 722 тысячи рублей.
По данным центра занятости Рязанской области, с начала пандемии в регионе количество безработных выросло в пять раз.
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