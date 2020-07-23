Душанбе, , 17:31 — REGNUM В первой половине 2020 года в трудовую миграцию отправились 129,8 тысяч таджикистанцев. Такие данные привела сегодня, 23 июля, министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Гулру Джабборзода.

Озвученная цифра на 170,4 тыс. меньше, чем в тот же период 2019 года. То есть снижение составило 57%.

Однако и вернувшихся на родину работающих за рубежом таджикистанцев оказалось значительно меньше, чем в прошлом году: в первом полугодии 2020 года в Таджикистан возвратились 90 тыс. 333 мигранта — снижение на уровне 52%.

В министерстве объяснили снижение этих показателей с закрытием границ России с 18 марта.