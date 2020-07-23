Москва, 23 июля 2020, 17:21 — REGNUM Государство в РФ принуждает предпринимателей к обязательной цифровой маркировке, которая не решает проблемы контрафактной продукции. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 июля заявил председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Иван Близнец.
Кроме того, он предположил, что недобросовестные производители будут регистрировать и получать коды и выпускать свою продукцию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации юристов России Вадим Верченко заявил, что когда речь заходит о необходимости внедрения в РФ обязательной цифровой маркировки, один из наиболее важных вопросов касается обеления рынка.
Читайте ранее в этом сюжете: Цифровая маркировка не облегчит борьбу с контрафактом и фальсификатом?