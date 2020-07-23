Москва, , 17:21 — REGNUM Государство в РФ принуждает предпринимателей к обязательной цифровой маркировке, которая не решает проблемы контрафактной продукции. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 июля заявил председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Иван Близнец.

«Тема суперактуальная. И она очень важна для бизнеса и для предпринимателей. ТПП очень активно работает с бизнесом. Только 24% предпринимателей одобряют введение маркировки. Я хочу сказать, что примерно 20 лет назад эти вопросы не раз поднимались. И многие предлагали введение именно маркировки, метки, что якобы решит вопрос с контрафактной продукцией. Но тот анализ, который мы проводили, и те затраты, которые нес бизнес, были несопоставимы с затратами, которые потребует нанесение меток. Сегодня технологии продвинулись, но давайте тогда дадим возможность бизнесу самому решать эти вопросы. А не принудительно. Фактически государство принуждает, не решая проблему контрафактной продукции», — сказал Близнец.

Кроме того, он предположил, что недобросовестные производители будут регистрировать и получать коды и выпускать свою продукцию.

«Маркировка не станет препятствием для выпуска контрафактной продукции», — полагает Близнец.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации юристов России Вадим Верченко заявил, что когда речь заходит о необходимости внедрения в РФ обязательной цифровой маркировки, один из наиболее важных вопросов касается обеления рынка.

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