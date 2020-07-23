Москва, , 17:05 — REGNUM Когда речь заходит о необходимости внедрения в РФ обязательной цифровой маркировки, один из наиболее важных вопросов касается обеления рынка. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 июля заявил эксперт Комиссии по международному сотрудничеству Ассоциации юристов России Вадим Верченко.

«Важно понимать, что подразумевается под обелением и что дает маркировка. Два больших блока, составляющих нелегальные товары, это контрафактная продукция и фальсифицированная. В настоящее время простая грубая подделка почти не практикуется. Правообладатели, как правило, сталкиваются с тем, что другой производитель оформляет свою продукцию таким образом, что у потребителя создается впечатление, что он покупает продукцию у производителя, который себя положительно зарекомендовал. При этом у нарушителя, как правило, зарегистрирован такой товарный знак, который он наносит на этикетку, — сказал Верченко. — На наш взгляд недобросовестный производитель, который паразитирует на чужом товарном знаке, все равно получит код и будет производить, пока это через суд не прекратит другой производитель. Система маркировки даст дополнительный инструмент, благодаря которому можно будет установить производителя, получить данные об объемах произведенной продукции, но нужно учитывать, что оператор маркировки обеспечивает участникам оборота только ту информацию, которую они сами туда внесли. А более расширенный доступ обеспечивается различным органам власти. Соответственно производитель без судебного запроса получить из системы маркировки полную информацию не сможет».

Как пояснил Верченко, в связи с этим возникает вопрос, действительно ли такой дублирующий инструмент, как маркировка, позволит обелить рынок. Что касается фальсифицированной продукции, то эксперт отметил, что на этапе получения и нанесения кода информация на этикетке с реальным составом продукции не сравнивается. Как и с требованиями о том, что и как должно быть указано на этой этикетке.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля в РФ проходит совместное заседание Комиссии по международному сотрудничеству и Комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса АЮР, посвященное вопросам цифрового маркирования.

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