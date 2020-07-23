Ижевск, , 16:44 — REGNUM На ремонт всей системы ливневой канализации в Ижевске необходимо около 9 млрд рублей. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «КП-Ижевск». Восстановление ливневок планируется начать с 37 самых проблемных участков, которые были выявлены недавно.

По словам главы Ижевска, существующая система ливневок и её состояние не позволяют справляться с объемом воды, который обрушивается во время сильных ливней.

«Мы провели работу по проекту, и для того, чтобы во всем городе решить проблему таких подтоплений, необходимо более 9 млрд рублей, на всю ливневую канализацию города», — сказал Бекмеметьев.

Он добавил, что в число проблемных точек вошли улицы Карла Маркса, а также Советская и Ленина. В этом году начнется ремонт ливневки на пересечении улиц Чугуевского и Карла Маркса.

Мэр уточнил, что 17 июля в городе выпала половина месячной нормы осадков, за предыдущую неделю — две трети месячной нормы.

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Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ливня в Ижевске частично была разрушена ливневка в районе Нефтемаша. Планировалось, что она будет восстановлена в течение дня 20 июля.

22 июля из-за скопившихся на дорогах потоков воды было частично остановлено движение троллейбусов в городе.

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В марте текущего года Бекмеметьев говорил, что на ремонт 37 проблемных участков ливневки требуется около 120 млн рублей.

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