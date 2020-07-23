Москва, , 16:43 — REGNUM На сегодняшний день эксперимент по маркировке молочной продукции находится в очень активной стадии. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 июля заявила руководитель департамента общего бизнес-анализа ЦРПТ Вера Волкова.

«Одним из самых важных направлений в маркировке является маркировка молочной продукции, — отметила она. — На сегодняшний момент идет эксперимент по маркировке готовой молочной продукции. Достаточно непростая отрасль и непростые бизнес процессы. Но на сегодняшний момент в нем зарегистрировано уже порядка пяти тысяч участников рынка. Крупнейшие производители, распорядительные центры оптовые, звенья, а также ритейловые сеты уже включены в периметр эксперимента. На сегодняшний день эксперимент в очень активной стадии. Ведется апробация процесса не только нанесения [маркировки] на молочную продукцию (что крайне непросто), но так же важно апробировать всю товаропроводящую цепь от производителя до кассы».

Кроме того, она рассказала, что с 1 апреля в РФ начался эксперимент по маркировке бутилированной воды.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Волкова рассказала о том, когда в РФ будет запрещен оборот тех или иных видов немаркированной продукции.

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