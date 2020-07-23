История вопроса

Глобальные экономические процессы России, мнения экспертов о финансовой политике, экономических изменениях страны, прогнозы аналитиков и данные статистики по основным показателям.



Термин "макроэкономика" впервые использовал норвежский экономист, лауреат Нобелевской премии «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов» Рагнар Фриш 14 августа 1934 года. Он в своей статье предложил делить анализ на макро- и микро-. Основателем современной теории макроэкономики, который заложил основную систему и терминологию, называют английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса — автора книги «Общая теория занятости, процента и денег», выпущенной в 1936 году.



