Москва, 23 июля 2020, 16:36 — REGNUM Как показала практика, в мае и в июне 2020 года был всплеск регистраций розничных магазинов среднего и малого бизнеса в системе маркировки. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 июля заявила руководитель департамента общего бизнес-анализа Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Вера Волкова:
Кроме того, по словам Волковой, с 1 января 2021 года наступает запрет оборота немаркированных товаров лёгкой промышленности.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля проходит совместное заседание Комиссии по международному сотрудничеству и Комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса АЮР, посвященное вопросам влияния цифрового маркирования на рынок.
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