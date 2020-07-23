Москва, , 16:18 — REGNUM Опросы предпринимателей показали, что только 24% из них поддержали идею цифрового маркирования товаров. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 23 июля заявила председатель Комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса Ассоциации юристов России Гульнара Сергеева.

По ее словам, большая часть предпринимателей отнеслась к этой инициативе либо критически, либо вообще отрицательно. Кроме того, она отметила, что есть исследования, которые показывают, что на качество товара маркировка не влияет.

«Контрафакта может станет меньше, но возрастут затраты государства и бизнеса. Это будет означать увеличение издержек для бизнеса и рост цен для потребителей. В основном пострадает малый бизнес», — сказала Сергеева.

При этом она уточнила, что есть крупный бизнес, который приветствует маркировку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 июля проходит совместное заседание Комиссии по международному сотрудничеству и Комиссии по взаимодействию с предпринимательским сообществом и правовой защите бизнеса АЮР, темой которого стало влияние цифрового маркирования на рынок.

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