Земетчинский район, , 15:54 — REGNUM В Земетчинском районе Пензенской области завершается строительство элеватора. Ввести в эксплуатацию новый агропромышленный объект планируют к началу осени текущего года. Стройплощадку в четверг, 23 июля, осмотрел глава региона Иван Белозерцев.

Иван Белозерцев осматривает строящийся элеватор Pnzreg.ru

Строительство Земетчинского элеватора начали в июне 2019 года. Инвестором комплекса стала компания «СоюзАгро», которая вложила более 600 млн рублей инвестиций. С мая до конца 2019 года на элеваторе установили емкости для хранения зерна. Монтаж зерносушилки, весового хозяйства, построек, подъездных путей для отгрузки и подвоза зерна начали в 2020 году. Мощность элеватора планируют довести до 80 тыс. тонн. Для запуска данного объекта создадут 53 новых рабочих места. На агропромышленном предприятии будут использовать весы грузоподъемностью до 100 тонн. Также установят точку автоприема длиной 24 м и производительностью 200 тонн в час.

В этом году аграрии Пензенской области планируют собрать хороший урожай. Земетчинский элеватор будет, безусловно, востребован, уверен губернатор.

ИА REGNUM напоминает, сельхозпроизводители Пензенской области планируют собрать в текущем году не менее 2,3 млн тонн зерна, 2,1 млн тонн сахарной свеклы и 600 тыс. тонн масличных культур.

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