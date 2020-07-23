Киев, 23 июля 2020, 15:57 — REGNUM Национальный банк Украины ухудшил свой прогноз касательно годового падения ВВП страны. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе регулятора.
В пресс-службе отметили, что во втором полугодии 2020 года экономика Украины начала восстанавливаться:
Согласно прогнозу НБУ, в 2021 году экономика Украины продемонстрирует рост на уровне 4%.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства экономики Украины, в мае 2020 года ВВП страны сократился на 5,9% — сильнее, чем предполагало правительство.
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