Ростов-на-Дону, , 15:54 — REGNUM В Ростовской области открытие летних веранд общепита не спасёт ресторанный бизнес, поэтому ресторатор Роман Панченко запустил в социальных сетях флешмоб с призывом разрешить работу кафе и ресторанов.

«Не понимаем логики, не знаем цифр. Краснодар, Самара, Москва — имели совершенно другие показатели по заболевшим-выздоровевшим. Транспорт битком, рынки битком, работает кино, вечером не протолкнуться на улицах. Продолжение абсурда», — написал Панченко в Instagram, сопроводив пост хештегом #ямыхотимработатьсегодня.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в настоящее время возобновили работу более 400 летних площадок. Однако заведения, в которых не предусмотрены открытые веранды и террасы, продолжают работать в формате доставки и на вынос.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области открыли более 400 летних площадок