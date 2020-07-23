Вашингтон, , 15:50 — REGNUM Американская компания Tesla подала в суд на компанию Rivian Automotive. Об этом 23 июля сообщает агентство Bloomberg.

Суть обвинения состоит в том, что четверо бывших сотрудников Tesla поделились в Rivian конфиденциальной информацией, когда перешли туда работать. Американский производитель электрокаров также подозревает еще как минимум двоих своих бывших сотрудников.

«Незаконное присвоение конкурентно полезной конфиденциальной информации Tesla при переходе к новому работодателю, очевидно, неправильно и рискованно», — говорится в иске, который был подан в суд штата Калифорния в Сан-Хосе.

В свою очередь в Rivian отвергают все обвинения. Представители стартапа заявили, что потребовали, чтобы все новые сотрудники подтверждали, что «они не вводили и не будут внедрять интеллектуальную собственность бывших работодателей в системы Rivian».

Напомним, в марте компания Tesla выдвинула аналогичные обвинения против своих бывших сотрудников, перешедших на работу в компанию Zoox.

Читайте также: Илон Маск объявил о строительстве в Техасе нового завода Tesla