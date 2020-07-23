Москва, , 15:51 — REGNUM Российский президент Владимир Путин отреагировал шуткой на оговорку генерального директора «Газпром нефти» Александра Дюкова о размере инвестиций, необходимых проекту компании. Их разговор транслировал телеканал «Россия-24».

Во время церемонии запуска комплекса нефтепереработки «Евро+» Дюков по видеосвязи рассказывал главе государства об инвестициях, которые нужны Московскому нефтеперерабатывающему заводу. Путин отметил, что в завод решено вложить 350 млрд рублей до 2025 года, затем Дюков назвал сумму в 250 млрд рублей.

Дюков сразу извинился за оговорку, однако Путин перебил его.

«Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, вы решили добавить сразу сотенку, нет?» — спросил президент.

Топ-менеджер подтвердил, что изначально была названа правильная сумма — 350 млрд рублей.