Москва, , 15:44 — REGNUM Запрет на оформление онлайн-кредитов через приложение имеет как позитивную, так и негативную стороны. Об этом заявила эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по вопросам финансовой и правовой грамотности населения, руководитель Центра правовой поддержки Финансового университета при правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент Наталья Залюбовская.

«На мой взгляд, любой здравомыслящий человек скажет: здорово, что запрещают оформление через приложения, это правильно, это верно, надо поддержать такую полезную инициативу. Но давайте посмотрим с другой стороны — со стороны бизнеса и норм права, которые действуют на сегодняшний день в России. Любой банк призван зарабатывать, поэтому установка приложения, особенно в период информатизации и работы с помощью искусственного интеллекта, естественно, актуальна», — сказала Залюбовская.

По её словам, сегодня можно войти в приложение и сделать всё, что требуется, «тем более, что сейчас многие управляют своими платежами в банках онлайн и понимают, что это очень выгодно, очень удобно, и банки, безусловно, зарабатывают гораздо больше».

Ещё одним основным моментом, на котором банки получают прибыль, является выдача самих кредитов, отметила Залюбовская: «На проценты от них банки живут, и, безусловно, количество кредитов — это основной показатель их успешности. Они будут стремиться к тому, чтобы увеличивать число кредитов. Исходя из этого, убирать такого рода приложения банковское сообщество просто не позволит, потому что это существенно сократит их прибыли. Запрет же банкам заниматься такого рода деятельностью противоречит смыслу действующего законодательства».

По мнению специалиста, подобным путём не решить всех проблем, и необходимо развиваться предпринимательству и бизнесу, а также повышать финансовую грамотность населения для того, чтобы люди понимали, что, «устанавливая такое приложение, они самостоятельно несут ответственность за всё то, что будет происходить в дальнейшем»: «Ведь даже просто обновляя программное обеспечение на современном смартфоне, мы даём согласие на то, чтобы наши данные были доступны. Люди должны отдавать себе в этом отчёт».

«Абсолютно все запретить нельзя, но постараться сделать так, чтобы у мошенников было меньше способов использовать приложения граждан — это, безусловно, сейчас одна из самых важных и сложных тем, и я думаю, что над ней совместно должны работать ведущие научные школы, практики-юристы и законодатели», — резюмировала Залюбовская.