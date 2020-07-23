Стокгольм, , 15:36 — REGNUM За прошедший месяц уровень безработицы в Швеции резко вырос, — сейчас среди чуть более десятимиллионного населения безработными считаются 557 000 человек. Общий уровень безработицы достиг 9,8%, хуже всего дело обстоит с молодежью, где данный показатель составляет 32%. Об этом, как передает новостное агентство SVT Nyheter, заявила 23 июля Мария Камат, занимающаяся анализом данных в Статистическом управлении Швеции.

«Речь об увеличении числа безработных на 150 000 человек по сравнению с июнем прошлого года. Это рост в 2,6 процентных пункта», — заявилаона.

Так, по данным Статистического управления, за прошедший июня уровень безработицы среди молодежи резко вырос, увеличившись с 8,7% до 32,3%.

«В принципе мы вернулись к уровню безработицы во время финансового кризиса», — констатировал экономист ведомства Олле Холмгрен.

Холмгрен считает, что если отбросить сезонные колебания, когда, например, молодые люди активно подают заявки на соискание работы летом, то общий уровень безработицы в Швеции может опуститься до 9,2%.