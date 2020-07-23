Москва, , 15:31 — REGNUM В какие городах России самые большие перепродажи автомобилей с кузовом «пикап» выяснили специалисты «Автостат Инфо».

Так, больше всего спросом пикапы пользовались за период с января по май 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени.

За отчетный период в российской столице было реализовано 702 подержанных пикапа — на 9,5% меньше, чем год назад. На авторынке Санкт-Петербурга за пять месяцев 2020 года было продано 394 автомобиля с кузовом «пикап» (— 9%).

Стоит отметить, что в Тюмени за тот же период наметилась положительная динамика продаж. Там с января по май 2020 года было продано на 2,7% больше пикапов с пробегом, чем год назад. Общее количество реализованных в Тюмени пикапов составило 154 экземпляра.

Напомним, среди российских регионов самые большие продажи автомобилей в кузове «пикап» в январе — мае 2020 года были Краснодарском крае.

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